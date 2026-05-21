Girl Murder: प्रेमी-प्रेमिका कर रहे थे बात, अचानक पहुंचे बदमाशों ने शुरु कर दी छेडख़ानी, विरोध पर बेरहमी से पीटा, युवती की मौत

बिजुरी। मध्यप्रदेश के बिजुरी नगरपालिका क्षेत्र में मंगलवार की रात को युवक-युवती सडक़ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंच गए और युवती से छेडख़ानी (Young girl murder) शुरु कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दोनों की बेरहमी से पिटाई शुरु कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक-युवती को डायल 112 की टीम द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में युवती की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को पकड़ लिया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपियों को जेल भेज दिया है।