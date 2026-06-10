Snake Bite Case: 10 वर्षीय बच्चे को सांप ने डसा, डॉक्टरों ने डेढ़ घंटे तक नहीं किया इलाज, हालत बिगड़ी तो कहा- यहां से ले जाओ

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में मंगलवार की शाम सर्पदंश (Snake bite) से पीडि़त 10 वर्षीय बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। दरअसल सांप डसने की घटना के बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन यहां पदस्थ डॉक्टरों ने उसका डेढ़ घंटे तक इलाज नहीं किया। इस स्थिति में बच्चे की हालत और बिगड़ती चली गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों को यह समझ में नहीं आया कि बच्चे को सांप ने डसा है या किसी अन्य जहरीले जीव ने काटा है।