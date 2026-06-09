Minister Video Viral: सुशासन तिहार है तो क्या हुआ, आराम भी जरूरी है! मंत्री रामविचार नेताम ने टेबल पर रखे दोनों पैर, विधायक लेते रहे आवेदन

बैकुंठपुर। इन दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम से लेकर मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधि तक सुशासन तिहार में व्यस्त हैं। हर दिन कहीं न कहीं शिविर लग रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कड़ी धूप के बीच जनता की समस्याएं सुनते कई बार मंत्री, विधायक को थकान (Minister Video Viral) भी आ जाती है। ऐसे में वे आराम फरमाना चाहते हैं, लेकिन जनता सामने बैठी हो तो आराम भी नसीब नहीं होती। ऐसा ही एक नजारा एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम मोरगा में आयोजित सुशासन तिहार में देखने को मिला।