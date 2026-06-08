Political War: वित्त मंत्री बोले- जय-वीरू के झगड़े में नहीं बना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन, हमनें 100 करोड़ दिए, टीएस सिंहदेव ने दिया ये जवाब

मेडिकल कॉलेज में पोस्ट गे्रजुएशन के करीब 50 पोस्ट मिले, उसे मंत्रीजी (Finance Minister) ने याद नहीं किया। उनको बस यही याद रहा कि कांग्रेस के कारण ये बिल्डिंग अधूरी रह गई। उन्हें याद होगा कि इनकी सरकार बनते ही मैं उनसे और सीएम से मिला था। मैंने कहा था कि जितनी राशि स्वीकृत हुई थी, उससे ज्यादा के काम हो चुके हैं। यदि और राशि मिल जाती तो काम पूरा हो जाता। बाद में राशि भी मिली लेकिन इन्होंने अपनी नाकामी छिपाने हमें याद किया।