Finance Minister Play Ludo Video: वित्तमंत्री ओपी चौधरी, विधायक और महापौर ने अंबिकापुर में लूडो का लिया मजा, सियान गुड़ी डे केयर सेंटर का किया उद्घाटन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री व सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister Play Ludo) सोमवार को अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने शहर के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित टाटा शो रूप में पीछे स्थित सियान गुड़ी डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक प्रबोध मिंज, महापौर मंजूषा भगत समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सियान गुड़ी डे केयर सेंटर का उद्घाटन करने के बाद वित्त मंत्री ने विधायक और महापौर के साथ लूडो खेल का लुत्फ उठाया। बता दें कि सियान गुड़ी डे केयर सेंटर में बुजुर्गों के मनोरंजन से लेकर स्वास्थ्य की देखरेख के लिए कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं।