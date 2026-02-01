Union Budget 2026: वित्तमंत्री ओपी चौधरी बोले- विकसित भारत के संकल्प को और ज्यादा मजबूती देता है यह बजट, हम भर रहे कांग्रेस के वित्तीय गड्ढे

अंबिकापुर. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट (Union Budget 2026) पेश किया। यह उनका 9वां बजट है। बजट पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं सरगुजा प्रभारी मंत्री ने अंबिकापुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर केन्द्र सरकार के बजट की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती देता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच देश पॉलिसी पैरालिसिस और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान पर थी और गठबंधन सरकार की अस्थिरता से देश परेशान था।