अंबिकापुर

Narcotic injections smuggling: 6 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ जीजा-साला गिरफ्तार, सप्लाई का है झारखंड कनेक्शन

Narcotic injections smuggling: आबकारी उडऩदस्ता की कार्रवाई, गढ़वा से जुड़ा है अवैध कारोबार का तार, 1200 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 31, 2026

Illegal narcotic injection

Narcotic injection smugglers arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ जीजा-साले को गिरफ्तार किया है। दोनों बतौली के बेलकोटा बस स्टॉप पर किसी अन्य व्यक्ति को सप्लाई करने के लिए रूके थे। साला 12 सौ नग नशीले इंजेक्शन (Narcotic injections smuggling) गढ़वा झारखंड से लेकर जीजा के पास बतौली पहुंचा था। उडऩदस्ता टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 22 सी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता टीम के साथ 30 जनवरी की शाम को बतौली की ओर गश्त पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में बेलकोटा बस स्टॉप पर दो व्यक्ति दो बोरी में सामान लिए संदिग्ध रूप से खड़े थे। संदेह होने पर आबकारी टीम संदेहियों के पास पहुंची तो भागने की कोशिश (Narcotic injections smuggling) करने लगे।

उडऩदस्ता टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर बोरी की तलाशी ली। एक बोरी में 600 नग रेक्सोजेसिक व दूसरे बोरी में 600 नग एविल इंजेक्शन पाया गया, जो प्रतिबंधित है और लोग इसे नशे (Narcotic injections smuggling) के लिए उपयोग करते हैं। टीम ने नशीले इंजेक्शन को जब्त कर आरोपी अनूप गुप्ता निवासी गोदरमाना जिला गढ़वा, झारखंड व विनय गुप्ता निवासी बतौली जिला सरगुजा को गिरफ्तार किया है।

जब्त नशीले इंजेक्शन की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई (Narcotic injections smuggling) में आबकारी उप निरीक्षक टीआर केहरी मुख्य आरक्षक अशोक सोनी, रमेश दुबे, कुमारु राम, नगर सैनिक गणेश पांडेय, रणविजय सिंह ओम प्रकाश गुप्ता और नीरज चौहान शामिल रहे।

Narcotic injections smuggling: किसी अन्य को करने वाले थे सप्लाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी आपस में जीजा-साला हैं। अनूप गुप्ता झारखंड के गढ़वा से नशीले इंजेक्शन (Narcotic injections smuggling) लेकर बतौली अपने जीजा विनय गुप्ता के यहां आया था। यहां से दोनों शुक्रवार की शाम को किसी अन्य को सप्लाई करने के लिए बेलकोटा बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे।

गिरफ्त में नहीं आ रहा था सप्लायर अनूप गुप्ता

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अनूप गुप्ता का नाम पूर्व में भी सप्लायर के रूप में आ चुका है। लेकिन उसका घर झारखंड सीमा पर होने के कारण गिरफ्त में नहीं आ रहा था। वह झारखंड सीमा के गोदरमाना में रहकर सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शन (Illegal narcotic injections) का सप्लाई करता था।

एक माह के अंदर पांचवीं बड़ी कार्रवाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि 1 माह के अंदर यह पांचवीं सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं पूछताछ के दौरान विनय गुप्ता ने बताया है कि वह गढ़वा के रंजीत विश्वकर्मा, मंजूर अंसारी और प्रमोद जायसवाल के जरिए नशीले इंजेक्शन खरीदता है। रंजीत विश्वकर्मा Narcotic injections smuggling) मेन डीलर है जो सौदा करता है और मंजूर अंसारी व प्रमोद लेकर अनूप के पास आते हैं।

Published on:

31 Jan 2026 08:50 pm

Narcotic injections smuggling: 6 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ जीजा-साला गिरफ्तार, सप्लाई का है झारखंड कनेक्शन
