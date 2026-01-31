Narcotic injections smuggling: 6 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ जीजा-साला गिरफ्तार, सप्लाई का है झारखंड कनेक्शन

अंबिकापुर. संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ जीजा-साले को गिरफ्तार किया है। दोनों बतौली के बेलकोटा बस स्टॉप पर किसी अन्य व्यक्ति को सप्लाई करने के लिए रूके थे। साला 12 सौ नग नशीले इंजेक्शन (Narcotic injections smuggling) गढ़वा झारखंड से लेकर जीजा के पास बतौली पहुंचा था। उडऩदस्ता टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 22 सी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।