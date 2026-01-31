Bauxite mines protest: मैनपाट के किसानों ने बंद कराया बॉक्साइट खनन, विरोध देख कंपनी ने हटाईं मशीनें

अंबिकापुर। मैनपाट क्षेत्र में एक बार फिर बॉक्साइट खनन को लेकर विरोध शुरु हो गया है। माझी जनजाति के किसानों ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सीएमडीसी) द्वारा मां कुदरगढ़ी एल्युमिना कंपनी के माध्यम से अवैध रूप से बॉक्साइट की माइनिंग (Bauxite mines protest) कराई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 52 किसानों की लगभग 300 एकड़ कृषि भूमि पर बिना किसी मुआवजा दिए खनन कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। खनन के विरोध में किसान शुक्रवार को खदान स्थल पर पहुंच गए और काम बंद करा दिया।