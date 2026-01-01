Kanhaiya Kumar: Video: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मौन रैली, कन्हैया कुमार बोल- देश में लोकतंत्र बना रहे, गणतंत्र न बने

Kanhaiya Kumar talk with media (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रेहाना फाउंडेशन की ओर से शहर में मौन रैली और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शाम करीब 4.30 बजे महामाया चौक से गांधी चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस व सेवा दल के लोग शामिल हुए। गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र व जनतंत्र ही बना रहे, यह गणतंत्र न बने।
इस अवसर पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित किया।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, वह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है।
आज उनके बलिदान दिवस पर अंबिकापुर की धरती से उसी संकल्प को दोहराएंगे। मैं यहां राजनीति व नेतागिरी करने नहीं आया हूं, अंबिकापुर के लोगों से मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि देश को लोकतंत्र व जनतंत्र, जनतंत्र ही बना रहे। इसे गणतंत्र न बने।
कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने कहा कि भारत का लोकतंत्र जीवित रहे, हिंसा और गोडसेवादी विचारधारा के प्रसार को रोका जाए, यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, आदित्येश्वर सिंह देव, शफी अहमद सहित कांग्रेस के अन्य नेता, सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
