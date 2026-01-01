30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Kanhaiya Kumar: Video: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मौन रैली, कन्हैया कुमार बोल- देश में लोकतंत्र बना रहे, गणतंत्र न बने

Kanhaiya Kumar: महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे थे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 30, 2026

Kanhaiya Kumar

Kanhaiya Kumar talk with media (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रेहाना फाउंडेशन की ओर से शहर में मौन रैली और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शाम करीब 4.30 बजे महामाया चौक से गांधी चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस व सेवा दल के लोग शामिल हुए। गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र व जनतंत्र ही बना रहे, यह गणतंत्र न बने।

इस अवसर पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित किया।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, वह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है।

आज उनके बलिदान दिवस पर अंबिकापुर की धरती से उसी संकल्प को दोहराएंगे। मैं यहां राजनीति व नेतागिरी करने नहीं आया हूं, अंबिकापुर के लोगों से मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि देश को लोकतंत्र व जनतंत्र, जनतंत्र ही बना रहे। इसे गणतंत्र न बने।

Kanhaiya Kumar: गोडसेवादी विचारधारा का प्रसार रोका जाए

कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने कहा कि भारत का लोकतंत्र जीवित रहे, हिंसा और गोडसेवादी विचारधारा के प्रसार को रोका जाए, यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, आदित्येश्वर सिंह देव, शफी अहमद सहित कांग्रेस के अन्य नेता, सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Dance on obscene song: Video: अश्लील भोजपुरी गाने ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं ने किया डांस, वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री नेताम पर कसा तंज
अंबिकापुर
Dance on obscene song

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 08:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Kanhaiya Kumar: Video: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मौन रैली, कन्हैया कुमार बोल- देश में लोकतंत्र बना रहे, गणतंत्र न बने
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Huge road accident: एनएच पर तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, तीसरा गंभीर, 100 मीटर तक ले गया घसीटकर

Huge road accident
अंबिकापुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना की राशि बनी वर्किंग कैपिटल, ममता ने बनाया बिजनेस मॉडल

Mahtari Vandan Yojana
अंबिकापुर

Kanhaiya Kumar: कन्हैया कुमार पहुंचे अंबिकापुर, अभाविप कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, कहा- देश विरोधी है यह व्यक्ति

Kanhaiya Kumar
अंबिकापुर

Heavy fog: शहर में छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी रही 20 मीटर तक, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक

Heavy fog
अंबिकापुर

Bears attack: आधी रात 3 भालुओं ने युवक पर किया हमला, बेहोश हो गया तो मरा समझकर चले गए

Bear attack
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.