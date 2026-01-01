Kanhaiya Kumar: Video: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मौन रैली, कन्हैया कुमार बोल- देश में लोकतंत्र बना रहे, गणतंत्र न बने

अंबिकापुर। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रेहाना फाउंडेशन की ओर से शहर में मौन रैली और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शाम करीब 4.30 बजे महामाया चौक से गांधी चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस व सेवा दल के लोग शामिल हुए। गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र व जनतंत्र ही बना रहे, यह गणतंत्र न बने।