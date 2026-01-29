Dance on obscene song: Video: अश्लील भोजपुरी गाने ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं ने किया डांस, वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री नेताम पर कसा तंज

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन अश्लील भोजपुरी गाना ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं का डांस (Dance on obscene song) करते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र स्कूल परिसर में बने स्टेज पर जबकि छात्राएं नीचे डांस करती नजर आ रही हैं। जब यह गाना स्कूल प्रबंधन की ओर से बजाया गया तो वहां मौजूद अभिभावकों ने आक्रोश जताया। मामला जब डीईओ तक पहुंचा तो उन्होंने प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। इधर अश्लील गाने पर डांस को लेकर मंत्री रामविचार नेताम पर भी लोग तंज कस रहे हैं।