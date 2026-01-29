Dance on obscene song: Video: अश्लील भोजपुरी गाने ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं ने किया डांस, वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री नेताम पर कसा तंज

Girl student dance (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन अश्लील भोजपुरी गाना ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं का डांस (Dance on obscene song) करते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र स्कूल परिसर में बने स्टेज पर जबकि छात्राएं नीचे डांस करती नजर आ रही हैं। जब यह गाना स्कूल प्रबंधन की ओर से बजाया गया तो वहां मौजूद अभिभावकों ने आक्रोश जताया। मामला जब डीईओ तक पहुंचा तो उन्होंने प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। इधर अश्लील गाने पर डांस को लेकर मंत्री रामविचार नेताम पर भी लोग तंज कस रहे हैं।
रामचंद्रपुर स्थित पीएम श्री स्कूल में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति (Dance on obscene song) दी। इसके बाद शिक्षकों व अभिभावकों की मौजूदगी में अश्लील भोजपुरी गाने ‘लहरिया लूटा ए राजा, मुंहवा पर ओढ़ी के चदरिया, लहरिया लूटा ए राजा..’ पर छात्र-छात्राओं ने जमकर डांस किया।
गाना चलाने को लेकर अभिभावकों ने आपत्ति जताई। इसी बीच किसी ने डांस का वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल (Dance on obscene song) कर दिया। इसके बाद से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया।
वीडियो सामने आने के बाद बलरामपुर डीईओ मनीराम यादव ने मामले (Dance on obscene song) को संज्ञान में लेकर स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। उनका कहना है कि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से यह गाना चलाया गया।
इधर डांस वीडियो वायरल (Dance on obscene song) होने के बाद खैरवार/खरवार आदिवासी विकास परिषद छग के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह खैरवार ने मंत्री रामविचार नेताम द्वारा सूरजपुर के कुम्हेली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस को लेकर दिए गए बयान को लेकर लिखा है कि राम नाम नहीं, अश्लील गाना भी कला है। पीएम श्री स्कूल में मंत्रीजी की प्रेरणा का लाइव डेमो। दरअसल रामचंद्रपुर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का गृह क्षेत्र है।
