अंबिकापुर

Threat mail: Video: जज के पास आया धमकी भरा मेल, लिखा- अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा, मचा हडक़ंप, जांच जारी

Threat mail: न्यायाधीश की सूचना पर एसएसपी, एएसपी के अलावा बम स्क्वायड व डॉग स्क्वायड दस्ता पहुंचा न्यायालय परिसर, हर आने-जाने वाले की कर रहे जांच

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 28, 2026

Threat mail

Investigation on Court door (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ाने का धमकीभरा मेल (Threat mail) मिलने से हडक़ंप मच गया है। यह मेल एक व्यक्ति द्वारा अंबिकापुर कोर्ट के जर्ज के ईमेल पर भेजा गया है। न्यायाधीश की सूचना पर डीआईजी राजेश अग्रवाल, एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, सीएसपी राहुल बंसल के अलावा बम स्क्वायड का दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरु की। कोर्ट के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है तथा हर संदिग्ध वस्तु व लोगों की जांच की जा रही है।

शहर के मध्य स्थित अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (Threat mail) मिलने से हडक़ंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

बम स्क्वायड व डॉग स्क्वायड दस्ते ने जहां संदिग्ध वस्तुओं की जांच की, वहीं पुलिस की टीम कोर्ट में आने-जाने वाले अधिवक्ता, फरियादी समेत हर व्यक्ति की जांच कर रही है।

दोपहिया व चारपहिया में आने वाले लोगों की बारीकी से टीम द्वारा तलाशी (Threat mail) ली जा रही है। हालांकि अब तक ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला है। यह फिलहाल राहत की बात है।

Threat mail: मेल भेजने वाले की छानबीन

इस संबंध में डीआईजी एवं सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल का कहना है कि न्यायाधीश के मेल पर ईमेल आया था। इसकी सूचना उन्होंने हमें दी। इस पर तुरंत जांच कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि मेल (Threat mail) भेजने वाले के संबंध में भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? हम लगातार जांच कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि यह मेल आउटलू के मेल से जीवा बिंदई के नाम से आया है।

Beaten between girls-boys: Video: गणतंत्र दिवस के दिन वाटर पार्क में युवक-युवतियों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल
अंबिकापुर
Beaten between girls-boys

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Threat mail: Video: जज के पास आया धमकी भरा मेल, लिखा- अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा, मचा हडक़ंप, जांच जारी

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

