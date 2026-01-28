Threat mail: Video: जज के पास आया धमकी भरा मेल, लिखा- अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा, मचा हडक़ंप, जांच जारी

अंबिकापुर। अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ाने का धमकीभरा मेल (Threat mail) मिलने से हडक़ंप मच गया है। यह मेल एक व्यक्ति द्वारा अंबिकापुर कोर्ट के जर्ज के ईमेल पर भेजा गया है। न्यायाधीश की सूचना पर डीआईजी राजेश अग्रवाल, एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, सीएसपी राहुल बंसल के अलावा बम स्क्वायड का दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरु की। कोर्ट के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है तथा हर संदिग्ध वस्तु व लोगों की जांच की जा रही है।