Beaten between girls-boys: Video: गणतंत्र दिवस के दिन वाटर पार्क में युवक-युवतियों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

अंबिकापुर। गणतंत्र दिवस पर जहां शहर समेत जिलेभर में ध्वजारोहण किया गया। वहीं युवा ध्वजारोहण के बहाने पार्कों और पिकनिक स्पॉट्स पर घूमने निकले थे। शहर के संजय पार्क, वाटर पार्क समेत अन्य पार्कों में युवाओं की भीड़ उमड़ी थी। इसी बीच वाटर पार्क में युवक-युवतियों के कई गुटों के बीच जमकर मारपीट (Beaten between girls-boys) हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।