Beaten between girls-boys: Video: गणतंत्र दिवस के दिन वाटर पार्क में युवक-युवतियों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

Beaten in water park Ambikapur between girls and boys (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। गणतंत्र दिवस पर जहां शहर समेत जिलेभर में ध्वजारोहण किया गया। वहीं युवा ध्वजारोहण के बहाने पार्कों और पिकनिक स्पॉट्स पर घूमने निकले थे। शहर के संजय पार्क, वाटर पार्क समेत अन्य पार्कों में युवाओं की भीड़ उमड़ी थी। इसी बीच वाटर पार्क में युवक-युवतियों के कई गुटों के बीच जमकर मारपीट (Beaten between girls-boys) हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।
गणतंत्र दिवस के दिन शहर के वाटर पार्क में युवा मौज-मस्ती करने पहुंचे थे। इसी बीच अलग-अलग गुटों में मारपीट हो गई। एक युवक की जहां कई लोग पिटाई (Beaten between girls-boys) करते दिखे तो दूसरे गुट में भी यही नजारा देखने को मिला। इसके अलावा युवतियों के 2 गुटों में भी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
बताया जा रहा है कि एक ही युवक के चक्कर में दो युवतियां आपस में भिड़ गईं। लगातार हो रही मारपीट की घटना के बीच पुलिस मौके पर पहुंची, इसके बाद उन्होंने जैसे-तैसे मामला (Beaten between girls-boys) शांत कराया।
अंबिकापुर शहर में चाकूबाजी व मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। आजकल के युवा इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। युवतियां भी युवकों से पीछे नहीं हैं।
कई मामलों (Beaten between girls-boys) में ये ब्वायफे्रंड को लेकर ये आपस में भिड़ रही हैं। सोशल मीडिया व मोबाइल के युग में इन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि कोई भी इनके वीडियो बनाकर इन्हें वायरल कर रहा है।
