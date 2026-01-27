27 जनवरी 2026,

मंगलवार

अंबिकापुर

Beaten between girls-boys: Video: गणतंत्र दिवस के दिन वाटर पार्क में युवक-युवतियों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

Beaten between girls-boys: शहर के वाटर पार्क में उमड़ी थी युवक-युवतियों की भीड़, कई गुटों के लोग आपस में भिड़े, सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा वीडियो

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 27, 2026

Beaten between girls-boys

Beaten in water park Ambikapur between girls and boys (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। गणतंत्र दिवस पर जहां शहर समेत जिलेभर में ध्वजारोहण किया गया। वहीं युवा ध्वजारोहण के बहाने पार्कों और पिकनिक स्पॉट्स पर घूमने निकले थे। शहर के संजय पार्क, वाटर पार्क समेत अन्य पार्कों में युवाओं की भीड़ उमड़ी थी। इसी बीच वाटर पार्क में युवक-युवतियों के कई गुटों के बीच जमकर मारपीट (Beaten between girls-boys) हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

गणतंत्र दिवस के दिन शहर के वाटर पार्क में युवा मौज-मस्ती करने पहुंचे थे। इसी बीच अलग-अलग गुटों में मारपीट हो गई। एक युवक की जहां कई लोग पिटाई (Beaten between girls-boys) करते दिखे तो दूसरे गुट में भी यही नजारा देखने को मिला। इसके अलावा युवतियों के 2 गुटों में भी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

बताया जा रहा है कि एक ही युवक के चक्कर में दो युवतियां आपस में भिड़ गईं। लगातार हो रही मारपीट की घटना के बीच पुलिस मौके पर पहुंची, इसके बाद उन्होंने जैसे-तैसे मामला (Beaten between girls-boys) शांत कराया।

Beaten between girls-boys: मारपीट की बढ़ी घटनाएं

अंबिकापुर शहर में चाकूबाजी व मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। आजकल के युवा इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। युवतियां भी युवकों से पीछे नहीं हैं।

कई मामलों (Beaten between girls-boys) में ये ब्वायफे्रंड को लेकर ये आपस में भिड़ रही हैं। सोशल मीडिया व मोबाइल के युग में इन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि कोई भी इनके वीडियो बनाकर इन्हें वायरल कर रहा है।

ये भी पढ़ें

FIR against retired DC: रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो पर एफआईआर, घर पर करा रहे थे धर्मसभा, हिंदू संगठन ने दी सूचना
अंबिकापुर
FIR against retired DC

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Beaten between girls-boys: Video: गणतंत्र दिवस के दिन वाटर पार्क में युवक-युवतियों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

