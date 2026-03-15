Controversy: Video: कथावाचक के आरोप पर मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं…

अंबिकापुर। प्रदेश के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल पर कथावाचक डा. रामानुरागी महाराज द्वारा भागवत कथा कराकर 15 लाख रुपए भुगतान नहीं करने का आरोप (Controversy) लगाया गया है। इसका वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। रुपए नहीं देने पर उसने विधानसभा के सामने आत्मदाह के प्रयास की धमकी भी दी है। इस मामले में मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने न तो कथा कराई और न ही उसके शुभारंभ और समापन में गया। इसके बाद भी दबाव बनाकर मुझसे रुपयों की मांग की जा रही है। मुझे उक्त कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आस्था से जुड़ा विषय होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं।