LPG cylinders seized: गोदाम में रखे 35 एलपीजी सिलेंडर जब्त, 23 थे भरे, इन 3 विभाग के अफसरों ने मारा छापा

भटगांव। सूरजपुर जिले में घरेलू एलपीजी गैस के अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में भटगांव तहसील के ग्राम करकोली नया में संयुक्त टीम ने छापा मारकर 35 नग गैस सिलेंडर (LPG cylinders seized) जब्त किए। इनमें 23 भरे हुए थे। टीम की पूछताछ में संचालक द्वारा न तो लाइसेंस और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।