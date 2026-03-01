Ambikapur to Delhi Flight: 30 मार्च से अंबिकापुर-दिल्ली हवाई सेवा शुरू, किराया 6000 रुपए तक होने की संभावना, देखें शेड्यूल

अंबिकापुर से दिल्ली हवाई सेवा होगी शुरू। (फोटो: ANI)
Ambikapur to Delhi Flight: अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा 30 मार्च से फिर शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर मां महामाया एयरपोर्ट (दरिमा) से सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार को उड़ान संचालित करेगी। यह फ्लाइट बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी।
जारी शेड्यूल के अनुसार, 30 मार्च को अंबिकापुर से फ्लाइट दोपहर 12 बजे रवाना होगी और करीब 2.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट पर 72 सीटर एटीआर विमान का संचालन किया जाएगा। वहीं बिलासपुर के लिए शुक्रवार को भी सेवा उपलब्ध रहेगी।
अंबिकापुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत दिसंबर 2024 में उड़ान योजना के तहत हुई थी। फ्लाई बिग कंपनी ने रायपुर और बिलासपुर के लिए 19 सीटर विमान सेवा शुरू की थी, लेकिन अनियमित संचालन के कारण यह सेवा करीब छह महीने बाद बंद हो गई थी। पिछले 8 महीने से हवाई सेवा पूरी तरह ठप थी। इस बीच अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा 30 मार्च से फिर शुरू की जा रही है।
एलायंस एयर मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार को उड़ान संचालित करेगी। यह फ्लाइट बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार, 30 मार्च को अंबिकापुर से फ्लाइट दोपहर 12 बजे रवाना होगी और करीब 2.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट पर 72 सीटर एटीआर विमान का संचालन किया जाएगा। वहीं बिलासपुर के लिए शुक्रवार को भी सेवा उपलब्ध रहेगी।
एलायंस एयर ने अपनी वेबसाइट पर अंबिकापुर रूट के लिए बुकिंग शुरू कर दी है, हालांकि किराया अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। अनुमान है कि किराया करीब 6000 रुपये तक हो सकता है।
एलायंस एयर देश की प्रमुख घरेलू विमानन कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में कंपनी प्रतिदिन 100 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है और 57 शहरों को जोड़ती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से हैदराबाद और जगदलपुर के लिए भी कंपनी हवाई सेवा दे रही है।
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