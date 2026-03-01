Ambikapur to Delhi Flight: 30 मार्च से अंबिकापुर-दिल्ली हवाई सेवा शुरू, किराया 6000 रुपए तक होने की संभावना, देखें शेड्यूल

अंबिकापुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत दिसंबर 2024 में उड़ान योजना के तहत हुई थी। फ्लाई बिग कंपनी ने रायपुर और बिलासपुर के लिए 19 सीटर विमान सेवा शुरू की थी, लेकिन अनियमित संचालन के कारण यह सेवा करीब छह महीने बाद बंद हो गई थी। पिछले 8 महीने से हवाई सेवा पूरी तरह ठप थी। इस बीच अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा 30 मार्च से फिर शुरू की जा रही है।