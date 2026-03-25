CG Flight: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फिर शुरू होगी जगदलपुर-रायपुर फ्लाइट, 31 मार्च से सेवा बहाल

नई फ्लाइट सेवा से न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारियों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों के लिए भी सफर आसान होगा। खासकर मेडिकल और आपातकालीन यात्राओं में यह कनेक्टिविटी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर, जगदलपुर-रायपुर सेक्टर पर फ्लाइट की वापसी बस्तर क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक और बहुप्रतीक्षित कदम है, जो आने वाले समय में क्षेत्रीय विकास को नई गति दे सकता है।