25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Flight: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फिर शुरू होगी जगदलपुर-रायपुर फ्लाइट, 31 मार्च से सेवा बहाल

CG Flight: हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर हवाई सेवा 31 मार्च से फिर शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर ने समर शेड्यूल में इस रूट को शामिल किया है, जिससे बस्तर क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 25, 2026

बंद पड़ी फ्लाइट सेवा फिर शुरू (photo source- Patrika)

बंद पड़ी फ्लाइट सेवा फिर शुरू (photo source- Patrika)

CG Flight: बस्तर संभाग के लिए लंबे इंतजार के बाद एक राहत भरी खबर सामने आई है। Alliance Air ने जगदलपुर-रायपुर सेक्टर पर दोबारा फ्लाइट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा 31 मार्च से समर शेड्यूल के तहत शुरू होगी, जिसमें हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर सेक्टर को शामिल किया गया है।

काफी समय से इस रूट पर विमान सेवा बंद थी, जिससे यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि लगातार इस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। अब नई घोषणा के बाद बस्तर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

CG Flight: नई फ्लाइट का रूट और टाइमिंग

नई व्यवस्था के तहत विमान हैदराबाद, जगदलपुर और रायपुर के बीच नियमित रूप से संचालित होगा।

Hyderabad से सुबह 7:50 बजे उड़ान
Jagdalpur में 9:10 बजे लैंडिंग
जगदलपुर से 9:35 बजे उड़ान भरकर
Raipur में 10:30 बजे आगमन

वापसी में:

रायपुर से दोपहर 2:25 बजे टेकऑफ
3:20 बजे जगदलपुर पहुंचना
3:45 बजे जगदलपुर से उड़ान
5:05 बजे हैदराबाद आगमन

इसके अलावा इस सेक्टर में रायपुर-रीवा और रीवा-रायपुर के बीच भी कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे मध्य भारत के अन्य शहरों तक सफर आसान होगा।

दिल्ली फ्लाइट सेवा हुई बंद

जहां एक ओर नई सेवा शुरू हो रही है, वहीं दूसरी ओर Alliance Air ने जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली फ्लाइट को बंद कर दिया है। सोमवार को इस रूट पर आखिरी उड़ान संचालित की गई, जिसके बाद फिलहाल यह सेवा स्थगित कर दी गई है।

क्यों अहम है यह फ्लाइट सेवा?

बस्तर क्षेत्र, खासकर Jagdalpur, लंबे समय से सीमित हवाई कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहा है।

सड़क और रेल मार्ग से लंबी दूरी और समय लगता है
व्यापार, पर्यटन और प्रशासनिक कार्यों के लिए तेज कनेक्टिविटी जरूरी
हवाई सेवा से निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है

हैदराबाद और रायपुर से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से अब यात्रियों को बड़े शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। यह कदम बस्तर के आर्थिक और पर्यटन विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

CG Flight: यात्रियों को मिलेगा फायदा

नई फ्लाइट सेवा से न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारियों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों के लिए भी सफर आसान होगा। खासकर मेडिकल और आपातकालीन यात्राओं में यह कनेक्टिविटी बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर, जगदलपुर-रायपुर सेक्टर पर फ्लाइट की वापसी बस्तर क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक और बहुप्रतीक्षित कदम है, जो आने वाले समय में क्षेत्रीय विकास को नई गति दे सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Flight: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फिर शुरू होगी जगदलपुर-रायपुर फ्लाइट, 31 मार्च से सेवा बहाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: पचपेड़ी नाका से भाठागांव तक नई बायपास सड़क, डेढ़ लाख लोगों को मिलेगी राहत…

Raipur News: पचपेड़ी नाका से भाठागांव तक नई बायपास सड़क, डेढ़ लाख लोगों को मिलेगी राहत
रायपुर

Khallari Ropeway Accident Update: रोपवे हादसे में दूसरी मौत, किसान ने ईलाज के दौरान तोडा दम, 5 अन्य घायलों की हालत नाजुक…

Khallari Ropeway Accident Update: रोपवे हादसे में दूसरी मौत, किसान ने ईलाज के दौरान तोडा दम, 5 अन्य घायलों की हालत नाजुक
रायपुर

Bird Flu की एंट्री से हड़कंप! मुर्गी बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक, 1 किमी इन्फेक्टेड और 10 किमी सर्विलांस जोन

मुर्गी बेचने पर प्रशासन ने लगाई रोक (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान, 27 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश संभव

तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना (photo source- Patrika)
रायपुर

LPG Gas Booking New Rules: गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू, अगर नहीं जानते आप तो हो सकते हैं परेशान

गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.