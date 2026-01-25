25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

FIR against retired DC: रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो पर एफआईआर, घर पर करा रहे थे धर्मसभा, हिंदू संगठन ने दी सूचना

FIR against retired DC: शहर के नमनाकला स्थित अपने निवास स्थल पर रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर करा रहे थे धर्मसभा, ईसाई समेत अन्य समुदाय के लोग भी थे शामिल

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 25, 2026

FIR against retired DC

Police reached retired DC house (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमनाकला में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर (FIR against retired DC) ओमेगा टोप्पो के निवास पर धर्मसभा का आयोजन किया गया था। इसकी सूचना जैसे ही हिंदू संगठन को मिली, उन्होंने मामले की सूचना गांधीनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मसभा को रुकवा दिया। पुलिस ने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो के निवास पर ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा था। सभा में ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों (FIR against retired DC) के लोग भी शामिल थे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।

हिंदू संगठन द्वारा बिना अनुमति धर्मसभा आयोजित होने की सूचना दिए जाने पर गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके की स्थिति का जायजा लेने के बाद धर्मसभा को तत्काल रुकवाया। पुलिस ने आयोजनकर्ताओं को समझाइश दी और सभा (FIR against retired DC) में शामिल प्रमुख लोगों को थाना लाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।

FIR against retired DC: रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर पर अपराध दर्ज

गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि मामले में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर (FIR against retired DC) ओमेगा टोप्पो सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। विवेचना के क्रम में अन्य लोगों के नाम जुड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Knife attack: भाई का बदला लेने ऑनलाइन 1 फीट का मंगाया चाकू, फिर युवक के पेट में घोंपा, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार
अंबिकापुर
Knife attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 08:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / FIR against retired DC: रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो पर एफआईआर, घर पर करा रहे थे धर्मसभा, हिंदू संगठन ने दी सूचना

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Republic Day 2026: अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, बलरामपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े व सूरजपुर में सांसद चिंतामणि करेंगे ध्वजारोहण

Republic Day 2026
अंबिकापुर

Knife attack: भाई का बदला लेने ऑनलाइन 1 फीट का मंगाया चाकू, फिर युवक के पेट में घोंपा, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

Knife attack
अंबिकापुर

Knife attack: Video: शहर में फिर चाकूबाजी, 3 बदमाशों ने युवक के पेट में घोंप दिया चाकू, वारदात सीसीटीवी में कैद

Knife attack
अंबिकापुर

Stunt in car: चौपाटी के पास 8-10 कार में सवार युवाओं ने किया स्टंट, Video वायरल होते ही पुलिस ने 1 दर्जन को पकड़ा

Stunt in car
अंबिकापुर

Drunken Teacher video viral: सरस्वती पूजा के दिन नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, करने लगा नौटंकी, वीडियो वायरल

Drunken teacher video viral
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.