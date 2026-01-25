FIR against retired DC: रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो पर एफआईआर, घर पर करा रहे थे धर्मसभा, हिंदू संगठन ने दी सूचना

अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमनाकला में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर (FIR against retired DC) ओमेगा टोप्पो के निवास पर धर्मसभा का आयोजन किया गया था। इसकी सूचना जैसे ही हिंदू संगठन को मिली, उन्होंने मामले की सूचना गांधीनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मसभा को रुकवा दिया। पुलिस ने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।