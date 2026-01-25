FIR against retired DC: रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो पर एफआईआर, घर पर करा रहे थे धर्मसभा, हिंदू संगठन ने दी सूचना

Police reached retired DC house (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमनाकला में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर (FIR against retired DC) ओमेगा टोप्पो के निवास पर धर्मसभा का आयोजन किया गया था। इसकी सूचना जैसे ही हिंदू संगठन को मिली, उन्होंने मामले की सूचना गांधीनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मसभा को रुकवा दिया। पुलिस ने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो के निवास पर ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा था। सभा में ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों (FIR against retired DC) के लोग भी शामिल थे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
हिंदू संगठन द्वारा बिना अनुमति धर्मसभा आयोजित होने की सूचना दिए जाने पर गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके की स्थिति का जायजा लेने के बाद धर्मसभा को तत्काल रुकवाया। पुलिस ने आयोजनकर्ताओं को समझाइश दी और सभा (FIR against retired DC) में शामिल प्रमुख लोगों को थाना लाया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि मामले में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर (FIR against retired DC) ओमेगा टोप्पो सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। विवेचना के क्रम में अन्य लोगों के नाम जुड़ सकते हैं।
