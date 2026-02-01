Coal smuggling: नेताओं-अफसरों के संरक्षण में कोयले की तस्करी, खोद रखे हैं 3 अवैध सुरंग, बाइकर्स गैंग ईंट-भट्ठों में खपाते हैं कोयला

लखनपुर. सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करी जोरों पर है। कोयला तस्कर साठगांठ कर जेसीबी मशीन से नदी किनारे गड्ढे खोदकर कोयला (Coal smuggling) निकाल कर बाइक से चिमनी भट्ठों में परिवहन कर मोटी कमाई कर रहे हैं। यह पूरा मामला गुमगरा खालकछार का है। नेताओं के संरक्षण और अधिकारियों से साठगांठ कोयला तस्कर स्थानीय लोगों की सहायता से जेसीबी मशीन लगाकर नदी किनारे गड्ढा खुदवा रहे हैं। फिर कोयला का उत्खनन करने के बाद बाइकर्स गैंग की मदद से अवैध कोयला को गुमगरा कला, जमदई और नेवारडांड के चिमनी सहित अन्य ईंट भट्ठों में खपाया जा रहा है।