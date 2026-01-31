Suicide case: प्रेमिका ने की आत्महत्या तो प्रधान आरक्षक ने प्रेमी से मांगे 50 हजार, डर से उसने भी किया सुसाइड, अब एफआईआर

अंबिकापुर. लखनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की प्रताडऩा से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले युवक की नाबालिग प्रेमिका ने सुसाइड (Suicide case) किया था। मृतका के परिजन ने युवक व उसकी मां पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था। जांच के दौरान प्रधान आरक्षक ने मामले में कार्रवाई का डर दिखाकर युवक व उसकी मां से 50 हजार रुपए की मांग की थी। प्रधान आरक्षक की प्रताडऩा से तंग आकर युवक ने घातक कदम उठा लिया था। जांच के बाद मामले में लखनपुर पुलिस ने आरोपी प्रधान आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।