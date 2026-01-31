31 जनवरी 2026,

शनिवार

अंबिकापुर

Suicide case: प्रेमिका ने की आत्महत्या तो प्रधान आरक्षक ने प्रेमी से मांगे 50 हजार, डर से उसने भी किया सुसाइड, अब एफआईआर

Suicide case: प्रधान आरक्षक की प्रताडऩा से तंग आकर युवक कर ली थी आत्महत्या, प्रेमिका के परिजन ने युवक व उसकी मां पर लगाए थे आरोप, प्रधान आरक्षक कर रहा था मामले की जांच

1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 31, 2026

Suicide case

Head Constable Pannalal (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. लखनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की प्रताडऩा से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले युवक की नाबालिग प्रेमिका ने सुसाइड (Suicide case) किया था। मृतका के परिजन ने युवक व उसकी मां पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था। जांच के दौरान प्रधान आरक्षक ने मामले में कार्रवाई का डर दिखाकर युवक व उसकी मां से 50 हजार रुपए की मांग की थी। प्रधान आरक्षक की प्रताडऩा से तंग आकर युवक ने घातक कदम उठा लिया था। जांच के बाद मामले में लखनपुर पुलिस ने आरोपी प्रधान आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चुकनडांड़ सेमरापारा निवासी आशीष मिंज उम्र 20 वर्ष की 16 वर्षीय प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली थी। किशोरी के परिजन ने आशीष मिंज व उसकी मां पर आत्महत्या (Suicide case) के लिए प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था। लखनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही थी।

विवेचना थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक पन्ना लाल द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान प्रधान आरक्षक ने आशीष व उसकी मां को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान उसने दोनों से कहा था कि तुमलोगों पर आरोप लगा है जेल जाओगे, अगर बचना है तो 50 हजार रुपए देना पड़ेगा।

रुपए के लिए प्रधान आरक्षक ने आशीष मिंज को प्रताडि़त कर रहा था। प्रताडऩा से तंग आकर आशीष ने 4 अपै्रल 2025 को गांव के पुलिया के पास फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide case) कर ली थी।

Suicide case: प्रधान आरक्षक पर अपराध दर्ज

आशीष की मां अलमा मिंज ने प्रधान आरक्षक पर रुपए लेने के लिए प्रताडि़त (Suicide case) करने का आरोप लगाया था। जांच के बाद मामला सही पाया गया। लखनपुर थाना प्रभारी एसआई सम्पत्त पोटाई ने आरोपी प्रधान आरक्षक पन्ना लाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Jan 2026 08:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Suicide case: प्रेमिका ने की आत्महत्या तो प्रधान आरक्षक ने प्रेमी से मांगे 50 हजार, डर से उसने भी किया सुसाइड, अब एफआईआर
अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

