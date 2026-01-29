29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Bears attack: आधी रात 3 भालुओं ने युवक पर किया हमला, बेहोश हो गया तो मरा समझकर चले गए

Bears attack: शौच से लौटने के दौरान भालू ने अपने दो शावकों के साथ युवक पर कर दिया था हमला, गंभीर रूप से घायल युवक 45 मिनट तक रहा बेहोश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 29, 2026

Bear attack

Bears and injured man (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडांड़ में बुधवार की रात एक युवक पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल (Bears attack) हो गया और करीब 45 मिनट तक घटनास्थल पर बेहोश पड़ा रहा। युवक को मरा समझकर भालू वहां से भाग गए। दरअसल युवक शौच के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान भालुओं से उसका सामना हो गया।

बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडांड़ निवासी विरेंद्र यादव (22 वर्ष) पिता नंदकुमार यादव बुधवार रात करीब 11 बजे शौच के लिए घर से बाहर खेत की ओर गया था। शौच कर वापस लौटते समय झाडिय़ों में छिपे मादा भालू ने अपने 2 शावकों के साथ अचानक उस पर हमला (Bears attack) कर दिया।

भालुओं ने युवक के सिर, हाथ और पैरों को अपने पैने नाखूनों व दांतों गंभीर रूप से जख्मी (Bears attack) कर दिया। हमले के दौरान युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे मृत समझकर भालू वहां से चले गए। लगभग 45 मिनट बाद जब युवक को होश आया तो वह किसी तरह उठकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

Bears attack: अस्पताल में चल रहा इलाज

परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए बगीचा अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत (Bears attack) का माहौल है।

ये भी पढ़ें

Retired Deputy collector arrested: धर्मातरण के आरोप में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, घर में आयोजित कराती थी चंगाई सभा
अंबिकापुर
Retired Deputy Collector arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 07:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bears attack: आधी रात 3 भालुओं ने युवक पर किया हमला, बेहोश हो गया तो मरा समझकर चले गए
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dance on obscene song: Video: अश्लील भोजपुरी गाने ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं ने किया डांस, वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री नेताम पर कसा तंज

Dance on obscene song
अंबिकापुर

Retired Deputy collector arrested: धर्मातरण के आरोप में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, घर में आयोजित कराती थी चंगाई सभा

Retired Deputy Collector arrested
अंबिकापुर

Rigorous imprisonment to RI: कोर्ट ने रिश्वतखोर आरआई को दिया 4 वर्ष का कठोर कारावास, महिला से लिए थे 10 हजार

Rigorous imprisonment to RI
अंबिकापुर

Unique news: महिला के पेट से जो निकला उसे देख डॉक्टर भी रह गए हैरान, पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, दी चेतावनी

Unique case
अंबिकापुर

Threat mail: Video: जज के पास आया धमकी भरा मेल, लिखा- अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा, मचा हडक़ंप, जांच जारी

Threat mail
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.