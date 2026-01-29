Bears attack: आधी रात 3 भालुओं ने युवक पर किया हमला, बेहोश हो गया तो मरा समझकर चले गए

Bears and injured man (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडांड़ में बुधवार की रात एक युवक पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल (Bears attack) हो गया और करीब 45 मिनट तक घटनास्थल पर बेहोश पड़ा रहा। युवक को मरा समझकर भालू वहां से भाग गए। दरअसल युवक शौच के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान भालुओं से उसका सामना हो गया।
बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडांड़ निवासी विरेंद्र यादव (22 वर्ष) पिता नंदकुमार यादव बुधवार रात करीब 11 बजे शौच के लिए घर से बाहर खेत की ओर गया था। शौच कर वापस लौटते समय झाडिय़ों में छिपे मादा भालू ने अपने 2 शावकों के साथ अचानक उस पर हमला (Bears attack) कर दिया।
भालुओं ने युवक के सिर, हाथ और पैरों को अपने पैने नाखूनों व दांतों गंभीर रूप से जख्मी (Bears attack) कर दिया। हमले के दौरान युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे मृत समझकर भालू वहां से चले गए। लगभग 45 मिनट बाद जब युवक को होश आया तो वह किसी तरह उठकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी।
परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए बगीचा अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत (Bears attack) का माहौल है।
