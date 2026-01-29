Bears attack: आधी रात 3 भालुओं ने युवक पर किया हमला, बेहोश हो गया तो मरा समझकर चले गए

अंबिकापुर। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडांड़ में बुधवार की रात एक युवक पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल (Bears attack) हो गया और करीब 45 मिनट तक घटनास्थल पर बेहोश पड़ा रहा। युवक को मरा समझकर भालू वहां से भाग गए। दरअसल युवक शौच के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान भालुओं से उसका सामना हो गया।