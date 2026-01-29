Retired Deputy collector arrested: धर्मातरण के आरोप में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, घर में आयोजित कराती थी चंगाई सभा

अंबिकापुर। धर्मांतरण कराने के आरोप में गांधीनगर पुलिस ने रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर (Retired Deputy collector arrested) ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिंदू संगठनों की शिकायत पर 25 जनवरी को पुलिस रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के नमनाकला स्थित निवास पर पहुंची थी। इस दौरान चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस को उन्होंने कार्रवाई करने से रोका था। पुलिस उन्हें थाने ले गई थी। लेकिन वहां से निकलकर वह फरार हो गई थी। इसी बीच पुलिस को बुधवार को सूचना मिली कि वह अपने निवास पर लौट आई है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।