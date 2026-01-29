29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Retired Deputy collector arrested: धर्मातरण के आरोप में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, घर में आयोजित कराती थी चंगाई सभा

Retired Deputy collector arrested: हिंदू संगठन के लोगों को पता चली ये बात तो थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, सूचना मिलते ही रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के निवास पर पहुंचकर पुलिस ने रुकवाई थी सभा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 29, 2026

Retired Deputy Collector arrested

Police arrested Retired Deputy Collector (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। धर्मांतरण कराने के आरोप में गांधीनगर पुलिस ने रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर (Retired Deputy collector arrested) ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिंदू संगठनों की शिकायत पर 25 जनवरी को पुलिस रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के नमनाकला स्थित निवास पर पहुंची थी। इस दौरान चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस को उन्होंने कार्रवाई करने से रोका था। पुलिस उन्हें थाने ले गई थी। लेकिन वहां से निकलकर वह फरार हो गई थी। इसी बीच पुलिस को बुधवार को सूचना मिली कि वह अपने निवास पर लौट आई है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

शहर के नमनाकला निवासी ओमेगा टोप्पो 66 वर्ष रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर (Retired Deputy collector arrested) हैं। आरोप है कि उनके द्वारा अपने निवास स्थल पर करीब 1 वर्ष से चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का भी खेल चल रहा था। रविवार 25 जनवरी को भी सभा चल रही थी।

इसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठन से जुड़े रोशन तिवारी ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो ओमेगा टोप्पो (Retired Deputy collector arrested) ने पुलिस ने पहचान पत्र के अलावा कार्रवाई की अनुमति के दस्तावेज मांगे थे।

50-60 लोग चंगाई सभा में थे मौजूद

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चंगाई सभा (Retired Deputy collector arrested) में 50-60 लोग मौजूद थे। इसमें ईसाई धर्म के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इनमें से 4-5 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था।

पुलिस से कार्रवाई के दस्तावेज मांगने के बाद ओमेगा टोप्पो ने उन्हें एक रजिस्टर भी दिखाया और कहा कि इसमें जो लोग भी आए हैं उनके नाम और हस्ताक्षर हैं। इसके बाद पुलिस ने उक्त रजिस्टर को जब्त कर लिया था। वहीं अन्य लोगों ने भी कार्रवाई का विरोध (Retired Deputy collector arrested) करते हुए कहा था आप इस तरह भीतर नहीं आ सकते। सभा के बाद पूछताछ कर सकते हैं।

Retired Deputy collector arrested: थाने से हो गई थी फरार

चंगाई सभा से पुलिस ने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर (Retired Deputy collector arrested) को थाने ले जाया गया था। यहां से वह फरार हो गई थी। पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी थी, इसी बीच पुलिस को पता चला कि वह अपने घर पर है।

इस पर पुलिस ने बुधवार को उसे उसके निवास स्थल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ओमेगा टोप्पो के खिलाफ बीएनएस की धारा 270, 299 एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय अधिनिमय की धारा 5 (क) के तहत न्यायालय में पेश किया।

ये भी पढ़ें

Rigorous imprisonment to RI: कोर्ट ने रिश्वतखोर आरआई को दिया 4 वर्ष का कठोर कारावास, महिला से लिए थे 10 हजार
अंबिकापुर
Rigorous imprisonment to RI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 03:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Retired Deputy collector arrested: धर्मातरण के आरोप में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, घर में आयोजित कराती थी चंगाई सभा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rigorous imprisonment to RI: कोर्ट ने रिश्वतखोर आरआई को दिया 4 वर्ष का कठोर कारावास, महिला से लिए थे 10 हजार

Rigorous imprisonment to RI
अंबिकापुर

Unique news: महिला के पेट से जो निकला उसे देख डॉक्टर भी रह गए हैरान, पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, दी चेतावनी

Unique case
अंबिकापुर

Threat mail: Video: जज के पास आया धमकी भरा मेल, लिखा- अंबिकापुर कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा, मचा हडक़ंप, जांच जारी

Threat mail
अंबिकापुर

Road accident: एनएच पर ट्रेलर ने स्कूल जा रही 2 छात्राओं को मारी टक्कर, दोनों घायल, एक की हालत नाजुक

Road accident
अंबिकापुर

Contractor commits suicide: ठेकेदार ने कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कर्ज और काम ठप होने से था डिप्रेशन में

Contractor commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.