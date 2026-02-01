केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए क्या खास, सरकार ने स्किल, जॉब और फ्यूचर पर किए कई बड़े ऐलान, जगी उम्मीदें

डॉ. खुशी पंजवानी का मानना है कि बजट फिनटेक और स्टार्टअप्स के लिए सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और नए व्यवसायों को आसान लोन और कम नियमों की सुविधा मिलने से नवोद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने से छोटे व्यापारी भी बड़े बाजार तक पहुंच सकेंगे। बजट में तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश से रोजगार और उद्योग दोनों को लाभ होगा। खुशी ने युवाओं को सलाह दी कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर डिजिटल और वित्तीय कौशल में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाएं, जिससे स्टार्टअप्स और फिनटेक क्षेत्र में नए मौके पैदा होंगे।