CG News: केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के तीखे बोल, कही ये बड़ी बात…

भूपेश बघेल ने प्रदेश में डबल इंजन सरकार की धान खरीदी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक किसानों का धान खरीदा नहीं गया। छोटे किसानों के धान की समर्पण प्रक्रिया तो हुई, लेकिन बड़े किसानों को टोकन नहीं मिला। बघेल ने यह भी कहा कि मोदी जी ने खुद यह गारंटी दी थी कि 31 सौ क्विंटल में सबका धान खरीदा जाएगा, लेकिन कई किसानों का धान बिक नहीं पाया।