सिरदर्द को न करें नजरअंदाज, दिमाग की खामोश बीमारी बन सकती है बड़ा खतरा

समय पर इलाज होने पर बेनाइन ट्यूमर के मामलों में 85 से 95 प्रतिशत तक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर में सफलता ट्यूमर के प्रकार, ग्रेड और निदान के समय पर निर्भर करती है। उपचार का खर्च सामान्यत: 5 से 8 लाख रुपए तक हो सकता है, हालांकि यह ट्यूमर के प्रकार और उपचार प्रक्रिया के अनुसार बदलता है। राज्य के प्रमुख अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत भी उपचार सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।