Promotion News: पशु चिकित्सा विभाग में 20 चिकित्सकों का प्रमोशन, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में लंबित संबंधित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यदि न्यायालय के आदेश में कोई बदलाव होता है, तो उसका प्रभाव इन पदोन्नतियों पर भी पड़ेगा। इस फैसले से पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को इससे बड़ी राहत मिली है और माना जा रहा है कि इससे विभागीय कार्यों की गति और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।