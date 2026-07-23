सड़क निर्माण कार्य में ऐसे किया जाता है फ्रॉड, राजिम SDM के पास आई शिकायत ने चौंकाया

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्षा ऋतु से पहले नदी किनारे बिना रिटेनिंग वॉल बनाए मिट्टी डाली गई, जो बारिश के दौरान बहकर नदी में समा रही है। ( Raipur News ) इससे सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आवेदन में विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए उपयोग की गई मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाए गए हैं तथा निर्माण कार्य के एवज में ठेकेदार को बड़ी राशि के भुगतान की जानकारी होने का उल्लेख किया गया है।