Shooting Championship: छत्तीसगढ़ में शूटिंग प्रतियोगिता में निशानेबाजों ने दिखाया जौहर, शिवम ने जीता गोल्ड मेडल

Chhattisgarh Shooting News: छत्तीसगढ़ टॉपगन शूटिंग अकादमी, 12 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन द्वारा 25वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से अनेक युवा एवं बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में रायपुर शहर स्थित टॉपगन शूटिंग अकादमी के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 से अधिक पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए युवा और बाल खिलाड़ियों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में टॉपगन शूटिंग अकादमी के निशानेबाजों ने कई वर्गों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल कर अकादमी और रायपुर का नाम रोशन किया।