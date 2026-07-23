बीएड-डीएलएड एडमिशन में बड़ा बदलाव, अगस्त से शुरू होगी काउंसिलिंग, एनआईसी को मिली जिम्मेदारी

B.Ed-D.El.Ed Counselling: शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। प्रदेश के शिक्षा महाविद्यालयों में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इस बार काउंसिलिंग पिछले वर्ष की तुलना में पहले आयोजित होगी। वहीं, काउंसिलिंग कराने वाली एजेंसी में भी बदलाव किया गया है। चिप्स की जगह इस बार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।