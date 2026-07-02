Chhattisgarh News: MBBS काउंसलिंग में बड़ा बदलाव! पहले सीट अलॉटमेंट फिर होगी दस्तावेजों की जांच

चिकित्सा शिक्षा विभाग पहले के नियम को नहीं बदल पाया है। दरअसल काउंसलिंग (Chhattisgarh MBBS Admission 2026) कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। यही नहीं पिछले 5 सालों से आवंटन सूची पर कोई दावा-आपत्ति भी नहीं कर सकता। इस तरह बिना दावा-आपत्ति के अनंतिम से अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी। पहले अनंतिम चयन सूची पर दावा-आपत्ति मंगाने के बाद आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाती थी। बिना जांच के सीटों के आवंटन से ये होगा कि जिनके कागजात सही नहीं होंगे, उनका आवंटन रद्द हो जाएगा।