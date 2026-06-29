Admission Rules: छत्तीसगढ़ में अब 30 वर्ष से अधिक आयु वाले भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग, प्रवेश के लिए नए नियम लागू

Engineering Admission: छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस वर्ष से प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में दाखिले के लिए अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। अब तक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित थी, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद अब किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होगा।