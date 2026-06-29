नकटी गांव में 80 घरों पर चला बुलडोजर, MLA अनुज शर्मा बोले- प्रभावित लोगों को मिलेगा आवास

बेदखल कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति से निपटने के लिए देर रात से 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए थे। वहीं आज जेसीबी के पहुंचने के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की बीच झड़प की स्थिति निर्मित हो गई। भड़के कुछ लोगों ने बुलडोजर और एम्बुलेंस पर पथराव किया। हालांकि पुलिस की टीम ने बल प्रयोग कर स्थिति को काबू किया। भारी विरोध को देखते हुए प्रशासन ने गांव में अगले दो दिनों तक लोगों की एंट्री बैन की है। इधर बुलडोजर कार्रवाई के तहत अब तक 80 से अधिक मकानों को तोड़ा जा चुका है। मौके पर 20 से 25 जेसीबी मशीनें कार्रवाई में लगी हुई हैं।