रायपुर के नकटी गांव में 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात, दो वार्डों में कभी भी शुरू हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई

बता दें कि बीते शुक्रवार रात में मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ गांव पहुंची थी। अधिकारियों ने वार्ड 16 और 17 के घरों पर बेदखली का नोटिस चस्पा किया। नोटिस में सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर प्रशासन ने ग्रामीणों को नोटिस जारी कर खाली करने का आदेश दिया। वहीं नोटिस मिलते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान गांव में देर रात तक तनाव का माहौल रहा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई साल से ग्रामीण यहां रह रहे हैं। यह जमीन नकटी गांव का ही हिस्सा है। इसमें कई पीएम आवास भी बन चुके हैं। अब इसे प्रशासन खाली करवा रहा है।