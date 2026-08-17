Raipur News: ITI में प्रवेश का कल अंतिम मौका, 18 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, इन ट्रेड्स में खाली हैं सीटें

इच्छुक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए अब सिर्फ 18 अगस्त तक का समय है। प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को संबंधित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों और पात्रता के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।