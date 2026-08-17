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Raipur News: ITI में प्रवेश का कल अंतिम मौका, 18 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, इन ट्रेड्स में खाली हैं सीटें

ITI Admission 2026: आईटीआई में प्रवेश के लिए 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन का मौका है। रायपुर सहित राज्य के शासकीय आईटीआई की रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
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रायपुर

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Love Sonkar

Aug 17, 2026

Raipur ITI Admission

आईटीआई में प्रवेश के 18 अगस्त तक मौका (photo PatriKa)

Raipur ITI Admission: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर, सड्डू में संचालित विभिन्न व्यवसायों की रिक्त सीटों के साथ-साथ राज्य के अन्य शासकीय आईटीआई में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

18 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

इच्छुक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए अब सिर्फ 18 अगस्त तक का समय है। प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को संबंधित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों और पात्रता के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

राज्य के अन्य शासकीय आईटीआई में भी मौका

यह प्रवेश प्रक्रिया केवल रायपुर की शासकीय महिला आईटीआई तक सीमित नहीं है। राज्य के अन्य शासकीय आईटीआई में उपलब्ध रिक्त सीटों पर भी प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो आईटीआई में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, लेकिन पहले चरण में प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उनके लिए रिक्त सीटों पर आवेदन करने का यह महत्वपूर्ण अवसर है।

युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का अवसर

आईटीआई के विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल हासिल करने का अवसर मिलता है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का लक्ष्य तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर रोजगार या स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना है, उनके लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश का यह अवसर महत्वपूर्ण है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भरें।
उपलब्ध ट्रेड और आईटीआई की रिक्त सीटों की जानकारी देखें।
अपनी पसंद के अनुसार आवेदन करें।
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका प्रिंट या रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

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Updated on:

17 Aug 2026 05:04 pm

Published on:

17 Aug 2026 05:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: ITI में प्रवेश का कल अंतिम मौका, 18 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, इन ट्रेड्स में खाली हैं सीटें

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