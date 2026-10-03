कई साल बाद छत्तीसगढ़ के 20 से ज्यादा बांध लबालब, 19 में 100 फीसदी पानी, नदियां भी उफान पर

जल संसाधन विभाग की 29 सितंबर की टैंक गेज रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के प्रमुख, मध्यम और अन्य महत्वपूर्ण जलाशयों की कुल 6360.23 एमसीएम लाइव क्षमता में 5992.29 एमसीएम पानी उपलब्ध है। यह कुल क्षमता का 94.22 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी तारीख को जलाशयों में 5736.50 एमसीएम पानी था, जो 90.19 प्रतिशत क्षमता के बराबर था। यानी इस साल जलभराव पिछले वर्ष की तुलना में 4.03 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024 में यह स्थिति 5516.62 एमसीएम यानी 86.74 प्रतिशत थी। इस तरह दो साल में जलाशयों के जलभराव स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है।