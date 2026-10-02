Chhattisgarh News: CM साय की BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बात

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। सीएम साय ने नितिन नबीन के दिल्ली स्थित आवास पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन और छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। बताया गया कि बैठक में प्रदेश से जुड़े मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर बातचीत हुई। सीएम साय और नितिन नबीन की यह मुलाकात दिल्ली दौरे के दौरान हुई।