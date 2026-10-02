Chhattisgarh News: CM साय की BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बात

Chhattisgarh News: CM साय की BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात(photo-patrika group)
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। सीएम साय ने नितिन नबीन के दिल्ली स्थित आवास पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन और छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। बताया गया कि बैठक में प्रदेश से जुड़े मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर बातचीत हुई। सीएम साय और नितिन नबीन की यह मुलाकात दिल्ली दौरे के दौरान हुई।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर भी बातचीत हुई। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में संगठन और सरकार के बीच समन्वय से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री साय का दिल्ली दौरा राज्य और केंद्र से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर बैठकों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। इससे पहले सितंबर 2026 में वे भाजपा मुख्यालय में जल संरक्षण से जुड़े ‘जल मंथन’ कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता नितिन नबीन ने की थी। मुख्यमंत्री साय और नितिन नबीन की मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक और प्रदेश से जुड़े विषयों पर नियमित संवाद के तौर पर देखा जा रहा है।
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