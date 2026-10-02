2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur Rural Police Transfer: रायपुर ग्रामीण में पुलिस अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 3 थानों की बदली जिम्मेदारी

Chhattisgarh Police Transfer: रायपुर ग्रामीण पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। राखी, खरोरा और माना थाना के प्रभारियों की जिम्मेदारी बदली गई है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2026

Raipur Rural Police Transfer

रायपुर ग्रामीण पुलिस में तबादला आदेश जारी (Photo Source- Patrika File Photo)

Raipur Rural Police Transfer: रायपुर ग्रामीण पुलिस में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता सिन्हा ने तीन थानों के प्रभारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। जारी तबादला आदेश के अनुसार राखी, खरोरा और माना थाना के प्रभारियों की नई पदस्थापना की गई है। इस फेरबदल के बाद तीनों थानों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं। अधिकारियों को उनकी नई पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

Rural Police Transfer: राखी, खरोरा और माना थानों में बदलाव

जारी आदेश के मुताबिक प्रेमप्रकाश अवधिया को राखी थाना प्रभारी के पद से हटाकर खरोरा थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं खरोरा थाना प्रभारी रहे विद्याभूषण भारद्वाज को स्थानांतरित कर माना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा SI दीपक कुमार साहू को राखी थाना प्रभारी बनाया गया है। इस तरह अब राखी, खरोरा और माना तीनों थानों में नए प्रभारी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।

जितेंद्र डहरिया पुलिस लाइन अटैच

माना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे SI जितेंद्र डहरिया को वर्तमान पद से हटाकर पुलिस लाइन अटैच किया गया है। तबादला आदेश में उन्हें पुलिस लाइन में पदस्थ करने का निर्देश दिया गया है। इस बदलाव के बाद माना थाना की जिम्मेदारी अब विद्याभूषण भारद्वाज संभालेंगे। पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण की ओर से जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को अपने नए थाने की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है।

Police Transfer Order: तीन थानों की बदली कमान

इस फेरबदल में खास तौर पर राखी, खरोरा और माना थाना प्रभावित हुए हैं। राखी से प्रेमप्रकाश अवधिया को खरोरा भेजा गया है, जबकि खरोरा से विद्याभूषण भारद्वाज को माना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं SI दीपक कुमार साहू को राखी थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। पुलिस विभाग में समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय व्यवस्था के तहत इस तरह के तबादले किए जाते हैं। इस आदेश के बाद संबंधित थानों में नई जिम्मेदारियों के साथ पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 02:56 pm

Published on:

02 Oct 2026 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Rural Police Transfer: रायपुर ग्रामीण में पुलिस अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 3 थानों की बदली जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फेसबुक की दोस्ती से शुरू हुआ खेल, क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाकर डॉक्टर से 25.66 लाख की ठगी

Crypto Trading Fraud
रायपुर

Raipur Teacher Vacancy: 3 साल बाद भी PRSU में 111 पदों की भर्ती अधूरी, PhD छात्रों को गाइड की कमी

Raipur Teacher Vacancy
रायपुर

Political News: यूथ कांग्रेस में फर्जी वोटिंग का दावा, अजय चंद्राकर बोले- चंदे के जरिए दी जा रही सदस्यता, CBI जांच की मांग

Ajay Chandrakar
रायपुर

Monsoon Withdrawal: छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों से मानसून की वापसी के संकेत, जानें मौसम अपडेट

Monsoon Withdrawal
रायपुर

CG Atmanand School Vacancy 2026: आत्मानंद स्कूल भर्ती में किसके आवेदन पर लगेगी रोक? पहले से काम करने वालों के लिए आया नया नियम

Chhattisgarh teacher vacancy
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.