Raipur Rural Police Transfer: रायपुर ग्रामीण में 6 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, राखी-खरोरा थानेदार लाइन अटैच

रायपुर ग्रामीण पुलिस में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)
Raipur Rural Police Transfer: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ग्रामीण पुलिस क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव ने 6 निरीक्षकों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, कुछ थाना प्रभारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जबकि पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और संबंधित अधिकारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई पदस्थापना पर भेजा गया है। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और थानों की कार्यप्रणाली में बेहतर समन्वय स्थापित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।
रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश में कुल 6 निरीक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें थाना प्रभारियों के साथ पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक भी शामिल हैं। नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थान पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में समय-समय पर प्रशासनिक जरूरत और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया जाता है। इसी क्रम में रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में यह फेरबदल किया गया है।
तबादला आदेश में राखी और खरोरा थाना प्रभारियों से जुड़ा बदलाव भी प्रमुख है। दोनों थाना प्रभारियों को पुलिस लाइन भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद इन थानों की कमान नई पदस्थापना के तहत अन्य निरीक्षकों को सौंपी जाएगी। राखी और खरोरा थाना क्षेत्र पुलिसिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में थाना प्रभारियों में बदलाव को लेकर पुलिस महकमे में चर्चा तेज हो गई है।
फेरबदल के तहत पुलिस लाइन में पदस्थ कुछ निरीक्षकों को भी फील्ड में नई जिम्मेदारी दी गई है। इससे थानों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती के साथ पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की कोशिश मानी जा रही है। नई पदस्थापना के बाद संबंधित निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव की ओर से यह पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। आदेश में सभी संबंधित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई जगह कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नई पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगी। यानी पुलिस विभाग की प्रशासनिक जरूरत के अनुसार आगे फिर से बदलाव किया जा सकता है।
रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण और शहर से लगे इलाकों में बढ़ती आबादी, यातायात, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए थाना स्तर पर अधिकारियों की तैनाती महत्वपूर्ण मानी जाती है। नई पदस्थापना के बाद पुलिस अधिकारियों के सामने अपराधों पर नियंत्रण, लंबित मामलों के निराकरण, गश्त व्यवस्था मजबूत करने और आम लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जैसी जिम्मेदारियां रहेंगी।
पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद सभी संबंधित निरीक्षकों को नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। रायपुर ग्रामीण पुलिस में हुए इस फेरबदल के बाद अब नई टीम के सामने अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने की चुनौती होगी। पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि नई पदस्थापना से फील्ड पुलिसिंग में बेहतर समन्वय और कार्यक्षमता बढ़ेगी।
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