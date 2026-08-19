Raipur Rural Police Transfer: रायपुर ग्रामीण में 6 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, राखी-खरोरा थानेदार लाइन अटैच

रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश में कुल 6 निरीक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें थाना प्रभारियों के साथ पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक भी शामिल हैं। नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थान पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में समय-समय पर प्रशासनिक जरूरत और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया जाता है। इसी क्रम में रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में यह फेरबदल किया गया है।