छत्तीसगढ़ में ‘चेन्दरू’ पुरस्कार की घोषणा, चयनित विजेता को साय सरकार देगी 1 लाख रुपए, जानिए क्या करना होगा

Chhattisgarh Tourism: साय सरकार ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली को देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रभावी कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पर्यटन विभाग सम्मानित करेगी। वहीं सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। राज्य शासन द्वारा ‘चेन्दरू, राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम, 2025’ लागू किए गए हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे।