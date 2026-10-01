क्या है राजमोहिनी देवी योजना, साय सरकार 4 लाख रुपए तक दे रही आर्थिक लाभ, 169 परिवारों के खाते में आए 2 करोड़ 42 लाख रुपए

Rajmohini Devi Scheme in Chhattisgarh: साय सरकार महिला, युवा, बुजुर्ग, बच्चों समेत जरूरत मंद परिवारों की आर्थिक मदद के लिए कई नई योजनाएं लागू की है। वहीं पात्र हितग्राहियों को सरकार समय समय पर राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करती है। हाल ही में वन मंत्री केदार कश्यप ने राजमोहिनी देवी योजना के 169 परिवारों को 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई है। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन के बाद सरकार ने यह राशि जारी की है। बता दें कि बीते वर्ष यह संख्या कम थी। वर्ष 2024-25 में कुल 32 दावा प्रकरणों को निराकृत करते हुए 36 लाख 20 हजार रूपए का भुगतान किया गया था।