बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा समेत इन 4 जिलों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सड़क, पुल निर्माण के लिए 230 करोड़ रुपए जारी

लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत ये कार्य केवल सड़क और पुल निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध आम लोगों की रोजमर्रा की सुविधाओं से है। खराब सड़कों, लंबे मार्गों, यातायात दबाव और बरसात में आवागमन की समस्याओं से लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करने में ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बेहतर सड़क अधोसंरचना से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।