CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में अगले 4-5 दिन मौसम रहेगा साफ़, कहीं-कहीं हो सकती है हल्की बारिश के आसार

CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में अगले 4-5 दिन मौसम रहेगा साफ़(photo-patrika group)
CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां अब कमजोर पड़ रही हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, जबकि सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राजधानी रायपुर में भी फिलहाल तेज बारिश से राहत मिलने की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।
राजधानी रायपुर में मंगलवार 29 सितंबर को मौसम मुख्य रूप से साफ से आंशिक रूप से बादल वाला रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उपलब्ध ताजा पूर्वानुमान में आज बारिश की संभावना काफी कम बताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहा। सरगुजा और बस्तर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। वहीं, कुसमी और बैकुण्ठपुर में करीब 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोमवार को राजनांदगांव में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा।
बारिश पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ स्थानीय गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि व्यापक स्तर पर लगातार बारिश की संभावना कम है। ताजा पूर्वानुमान भी अगले कुछ दिनों में तापमान के धीरे-धीरे बढ़ने का संकेत दे रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम और उससे लगे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थानीय बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं।
आने वाले पांच दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के साथ दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। रायपुर में भी अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री के आसपास रह सकता है। ऐसे में फिलहाल प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं, हालांकि स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता।
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