CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में अगले 4-5 दिन मौसम रहेगा साफ़, कहीं-कहीं हो सकती है हल्की बारिश के आसार

CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां अब कमजोर पड़ रही हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, जबकि सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राजधानी रायपुर में भी फिलहाल तेज बारिश से राहत मिलने की संभावना है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।