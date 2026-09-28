छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, बाढ़ से प्रभावित फसलों और मकानों के लिए मिलेगा मुआवजा

Chhattisgarh Flood: छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बाढ़ से फसलों, मकानों और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित सर्वे कराया जाएगा। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान का सटीक आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे के बाद पात्र प्रभावित परिवारों को आरबीसी 6-4 (RBC 6-4) के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अनुदान चेक भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहायता दी जाएगी।