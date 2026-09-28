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Raipur News: डीजे बंद कराने गए पुलिस को युवकों ने पीटा, तीन के खिलाफ FIR

DJ Controversy in Raipur: रायपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में देर रात डीजे बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मी से युवकों ने गाली-गलौज और मारपीट की। पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Sep 28, 2026

Raipur News

सिविल लाइन थाना (Photo Patrika)

Raipur Crime News: राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, एलआईसी बिल्डिंग के सामने कैनाल रोड ब्रिज के नीचे कुछ युवक देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी।

पुलिस की बात मानने के बजाय गाली-गलौज

पुलिस के मुताबिक, डीजे की तेज आवाज की सूचना मिलने के बाद सिपाही दुष्यंत जायसवाल समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने डीजे बजा रहे युवकों से आवाज कम करने और डीजे बंद करने के लिए कहा। आरोप है कि युवकों ने पुलिस की बात मानने के बजाय उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

डीजे बंद कराने को लेकर हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि डीजे बंद कराने को लेकर पुलिसकर्मी और युवकों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान युवकों ने सिपाही दुष्यंत जायसवाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले में विजय तांडी, जय तांडी और भीम महानंद के खिलाफ केस दर्ज किया है। तीनों के खिलाफ सिपाही के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और मौके पर मौजूद लोगों की जानकारी भी जुटा रही है।

देर रात तेज आवाज में डीजे को लेकर कार्रवाई

गौरतलब है कि त्योहारी और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। ऐसे आयोजनों में निर्धारित नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। सिविल लाइन क्षेत्र की यह घटना उस समय सामने आई, जब पुलिसकर्मी डीजे बंद कराने के लिए मौके पर पहुंचे थे।

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Updated on:

28 Sept 2026 12:54 pm

Published on:

28 Sept 2026 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: डीजे बंद कराने गए पुलिस को युवकों ने पीटा, तीन के खिलाफ FIR

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