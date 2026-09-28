Raipur News: डीजे बंद कराने गए पुलिस को युवकों ने पीटा, तीन के खिलाफ FIR

Raipur Crime News: राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, एलआईसी बिल्डिंग के सामने कैनाल रोड ब्रिज के नीचे कुछ युवक देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी।