Balrampur News: पुलिसकर्मी की पत्नी घर लौटी तो टूटा था दरवाजा का ताला, गायब थे जेवर-कैश, फिर पति को लगाया फोन

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में चोरों ने आरक्षक के सूने घर को निशाना बनाते हुए ताला तोडक़र नकदी और जेवरात समेत 80 हजार रुपए से अधिक का सामान पार (Theft in policemen house) कर दिया। घटना के समय आरक्षक ड्यूटी पर करौंधा थाना में था, जबकि उसकी पत्नी घर में ताला लगाकर कुछ दूरी पर स्थित पुराने मकान में सोने चली गई थी। शुक्रवार की सुबह जब वह घर पहुंची तो ताला टूटा देख उसके होश उड़ गए। भीतर गई तो जेवर, कैश व अन्य सामान गायब थे। फिर उसने तत्काल पति को इसकी सूचना दी। आरक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।