8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ्य

Chhattisgarh News: बलरामपुर जिला में पहाड़ी कोरवा महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है। तीनों बच्चे स्वस्थ्य है। डॉक्टरों ने मां को भी स्वस्थ्य बताया है। इधर खबर फैलते ही चर्चा का विषय बना हुआ है..
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Chandu Nirmalkar

Sep 08, 2026

Balrapur news, Chhattigarh news

सुरक्षित प्रसव के बाद तीन बच्चे ( Photo - Patrika )

Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक की रहने वाली पहाड़ी कोरवा महिला बसंती ने तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। 21 वर्षीय महिला का जिला मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित प्रसव हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार मां और तीनों नवजात अभी स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। महिला की गर्भावस्था को ज्यादा खतरे वाली माना जा रहा था। प्रसव के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। महिला ने एक तीन पुत्रों को जन्म दिया है। एक साथ तीन बच्चों के जन्म की खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है।

Chhattisgarh News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिखाई तत्परता

जानकारी के अनुसार महिला किसी वजह से अंबिकापुर जिला अस्पताल से बिना इलाज कराए अपने गांव लौट आई थी। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हुई और महिला को समय पर इलाज दिलाने के लिए जरूरी व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों, मितानिन, 102 एंबुलेंस टीम और अस्पताल के डॉक्टरों ने मिलकर तेजी से काम किया। टीम की तत्परता से बसंती को समय पर इलाज मिला और उसने तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया।

सुरक्षित मातृत्व की सुविधा देना चुनौती

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने कहा कि ज्यादा खतरे वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान करना और लगातार निगरानी रखना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना भी जरूरी है। दूरदराज और आदिवासी इलाकों में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की सुविधा देना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। डॉ. सिंह ने स्वास्थ्य टीम, एंबुलेंस सेवा और मैदानी कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना की।

जच्चा-बच्चा स्वस्थ्य

बताया जा रहा है कि सोमवार रात प्रसव पीड़िता बसंती को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे आनन-फानन में अस्पताल लेकर आए। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। वहीं एक साथ तीन बच्चों को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। तीनों स्वस्थ्य है। हालांकि अभी कुछ घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 10:20 am

Published on:

08 Sept 2026 10:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ्य

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Balrampur News: मध्यप्रदेश से ज्वेलरी चोरी कर फरार उत्तर प्रदेश की 2 युवतियां छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार, भागने वाली थीं झारखंड

2 girls arrested with jewellery
बलरामपुर

Balrampur News: शिक्षक को हटाए जाने के विरोध में जेन अल्फा सडक़ पर, 27 ने स्कूल जाना छोड़ा, बोले- अच्छा पढ़ाते थे, क्यों हटाया?

Gen alpha protest for teacher
बलरामपुर

Balrampur News: प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती को गोद में उठाकर पार किया उफनता नाला, फिर 2 किमी पैदल चलकर पहुंचाया एंबुलेंस तक, See Video

Pregnant lady in lap
बलरामपुर

Balrampur Car Accident: कार हादसे में बाक्साइट श्रमिक संघ के महामंत्री की मौत, बेटा बोला- कुछ देर पहले ही मुझे परोसा था खाना

Bauxite Workers union General Secretary died in car accident
बलरामपुर

Balrampur Crime: ज्वेलरी शॉप से ले उड़े थे लाखों के गहने, गलाकर बनाई 14 किलो चांदी की सिल्ली, गैंग के 7 सदस्य रोहतास से गिरफ्तार

Theft in jewellery shop Wadrafnagar
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.