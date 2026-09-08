महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ्य

Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक की रहने वाली पहाड़ी कोरवा महिला बसंती ने तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। 21 वर्षीय महिला का जिला मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित प्रसव हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार मां और तीनों नवजात अभी स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। महिला की गर्भावस्था को ज्यादा खतरे वाली माना जा रहा था। प्रसव के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। महिला ने एक तीन पुत्रों को जन्म दिया है। एक साथ तीन बच्चों के जन्म की खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है।