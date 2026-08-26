Balrampur Crime: ज्वेलरी शॉप से ले उड़े थे लाखों के गहने, गलाकर बनाई 14 किलो चांदी की सिल्ली, गैंग के 7 सदस्य रोहतास से गिरफ्तार

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर मेन मार्केट स्थित अरविंद ज्वेलर्स में शटर तोडक़र लाखों के चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले का बलरामपुर पुलिस (Balrampur Police) ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में बिहार के रोहतास जिले से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से करीब 14.175 किलो चांदी की सिल्ली, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, सब्बल और नकदी बरामद की गई है। आरोपियों ने चांदी की ज्वेलरी को गलाकर 14 किलो की सिल्ली बना ली थी। इसे बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने बुधवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।