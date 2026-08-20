Balrampur News: झोलाछाप डॉक्टर ने 3 वर्षीय मासूम को लगाया इंजेक्शन, 10 मिनट बाद ही मौत, बुखार से तप रहा था शरीर

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी बुखार से तप रहे 3 वर्षीय मासूम को झोलाछाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। इसके 10 मिनट बाद ही घर पहुंचने से पहले मासूम की मौत (Innocent child died) हो गई। यह आरोप मृत मासूम के पिता ने लगाया है। उसका कहना है कि बच्चे को बुखार था, इसपर वह बुधवार की शाम उसे सरनाडीह निवासी एक डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने उसे घर पर ही इंजेक्शन लगाया था, लेकिन घर पहुंचने से पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने गुरुवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है।