Balrampur News: तालाब में डूब गया पति, बचाने उतरी पत्नी की भी डूबकर मौत, बहन को डूबता देख किसी और ने बचाया

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमरपुर में शनिवार की शाम तालाब में डूबकर पति-पत्नी की मौत (Husband-wife drowned in pond) हो गई, जबकि पत्नी की बड़ी बहन को डूबता देख वहां मौजूद एक व्यक्ति ने किसी तरह बचाया। दरअसल बहन के घर से लौटने के दौरान ग्रामीण तालाब में नहाने और मछली पकडऩे उतरा था। इस दौरान वह डूब गया। जब पत्नी उसे बचाने तालाब में उतरी तो वह भी डूब गई। यह देख उसकी बड़ी बहन ने भी तालाब में छलांग लगा दी, वह भी डूबने (Drowned in pond) लगी तो पास में ही मछली मार रहे एक ग्रामीण ने उसकी जान बचाई। घटना से मृतकों के घर में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।