12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

एक दिन में हजारों परिवारों की बदली जिंदगी, बलरामपुर में 6,968 पक्के घरों का गृह प्रवेश

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin: PM Awas Yojana के तहत बलरामपुर-रामानुजगंज में 6,968 पक्के आवास पूरे हुए। 11 सितंबर को सभी हितग्राही परिवारों ने नए घर में गृह प्रवेश किया।
3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Love Sonkar

Sep 12, 2026

PM Awas Yojana Chhattisgarh

PM Awas Yojana Chhattisgarh: हितग्राहियों ने जताया आभार(photo-patrika)

PM Awas Yojana Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हजारों आवासहीन परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल 2026 से अब तक जिले में कुल 6,968 नए आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। इन सभी नवनिर्मित घरों में 11 सितंबर को सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के सभी विकासखंडों में हुए कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को पारंपरिक रीति-रिवाज और पूजा-अर्चना के साथ नए घर की चाबियां सौंपी गईं।

PMAY Gramin Chhattisgarh: वर्षों का इंतजार हुआ खत्म, पक्के घर में पहुंचे परिवार

लंबे समय से कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए यह दिन खास रहा। अपने नए पक्के घर की चाबी हाथ में आने के बाद कई परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। गृह प्रवेश कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। नए घर में प्रवेश के दौरान परिवारों ने पूजा-अर्चना और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गृह प्रवेश किया। पक्की छत मिलने से परिवारों को बारिश, गर्मी और अन्य मौसम की परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

रामचन्द्रपुर में सबसे ज्यादा 2,276 आवास पूरे

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सभी विकासखंडों में कुल 6,968 पक्के आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। इनमें रामचन्द्रपुर में सबसे अधिक 2,276 आवास, वाड्रफनगर में 1,772, कुसमी में 1,215, बलरामपुर में 1,142, राजपुर में 353 और शंकरगढ़ में 210 आवास शामिल हैं। इन आवासों के पूर्ण होने के बाद जिले के हजारों आवासहीन परिवारों को पक्की छत का सहारा मिला है।

‘पक्का घर सिर्फ मकान नहीं, सुरक्षा और सम्मान का आधार’

गृह प्रवेश करने वाले हितग्राही परिवारों को बधाई देते हुए कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि पक्का आवास केवल ईंट-गारे से बना ढांचा नहीं है, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र परिवार को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जाए।

सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कलेक्टर ने हितग्राहियों से आवास योजना के साथ अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को शेष स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।

सेवा संकल्प अभियान से पहले मिली बड़ी उपलब्धि

जिले में यह सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान से पहले आयोजित किया गया। हजारों परिवारों का एक साथ अपने नए पक्के घर में प्रवेश करना जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि आवास निर्माण की लगातार निगरानी और मैदानी अमले के मार्गदर्शन में निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने पर जोर दिया गया।

हितग्राहियों ने जताया आभार

पक्का घर मिलने के बाद लाभान्वित परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। हितग्राहियों ने कहा कि लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे, जो अब पूरा हुआ है। परिवारों ने सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और विकसित भारत 2047 के संकल्प में अपनी भूमिका निभाने की बात कही।

बाकी आवास भी जल्द पूरे करने पर जोर

जिले में 6,968 आवास पूरे होने के बाद प्रशासन का फोकस अब शेष स्वीकृत आवासों को जल्द पूरा कराने पर है। अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पक्की छत मिलने से उत्साहित परिवारों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत शासन-प्रशासन के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त किया। जिले में हुए सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम ने ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।

Chhattisgarh: आधी रात घर में घुसा मौत का ट्रेलर, बिजली खंभा तोड़ा और फिर लगी भीषण आग

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 04:50 pm

Published on:

12 Sept 2026 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / एक दिन में हजारों परिवारों की बदली जिंदगी, बलरामपुर में 6,968 पक्के घरों का गृह प्रवेश

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Balrampur News: नवविवाहिता की तालाब में मिली लाश, मायके वालों ने दामाद और ससुर को पीटा, कहा- हत्या कर फेंका, टूटा हुआ था हाथ

Newly married body found in pond
बलरामपुर

महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म, बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ्य

Balrapur news, Chhattigarh news
बलरामपुर

Balrampur News: मध्यप्रदेश से ज्वेलरी चोरी कर फरार उत्तर प्रदेश की 2 युवतियां छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार, भागने वाली थीं झारखंड

2 girls arrested with jewellery
बलरामपुर

Balrampur News: शिक्षक को हटाए जाने के विरोध में जेन अल्फा सडक़ पर, 27 ने स्कूल जाना छोड़ा, बोले- अच्छा पढ़ाते थे, क्यों हटाया?

Gen alpha protest for teacher
बलरामपुर

Balrampur News: प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती को गोद में उठाकर पार किया उफनता नाला, फिर 2 किमी पैदल चलकर पहुंचाया एंबुलेंस तक, See Video

Pregnant lady in lap
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.