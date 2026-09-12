एक दिन में हजारों परिवारों की बदली जिंदगी, बलरामपुर में 6,968 पक्के घरों का गृह प्रवेश

लंबे समय से कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए यह दिन खास रहा। अपने नए पक्के घर की चाबी हाथ में आने के बाद कई परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। गृह प्रवेश कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। नए घर में प्रवेश के दौरान परिवारों ने पूजा-अर्चना और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गृह प्रवेश किया। पक्की छत मिलने से परिवारों को बारिश, गर्मी और अन्य मौसम की परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।