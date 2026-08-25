25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

सितंबर में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ! दुकानदारों का कमीशन बढ़ा, जानें PDS के नए आदेश की पूरी Detail

Ration Rice Scheme: छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में राशन कार्डधारकों को सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ मिलेगा। APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी हितग्राहियों के लिए यह सुविधा लागू होगी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2026

PDS Distribution

PDS Distribution: सितंबर में ही मिलेगा अक्टूबर का चावल(photo-patrika)

PDS Distribution: छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। सितंबर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह सुविधा APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के हितग्राहियों को मिलेगी। विभाग ने सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से दो महीने के चावल का भंडारण कराने के निर्देश दिए हैं। इससे हितग्राहियों को समय पर राशन मिल सकेगा और वितरण व्यवस्था भी सुचारु बनी रहेगी।

Two Months Rice: सितंबर में ही मिलेगा अक्टूबर का चावल

जारी आदेश के अनुसार सितंबर माह में हितग्राहियों को दो महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से ही सितंबर और अक्टूबर माह के चावल का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। खाद्य विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत ने सभी जिला कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि माह शुरू होने से पहले ही राशन दुकानों तक दो महीने का चावल पहुंचा दिया जाए, ताकि वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो।

किन राशन कार्डधारकों को मिलेगा लाभ?

दो महीने का चावल एक साथ देने की सुविधा APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के राशन कार्डधारकों के लिए लागू होगी। यानी पात्र हितग्राही सितंबर में ही सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का निर्धारित चावल प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराना और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

PDS दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ा

वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन दुकानदारों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल चावल की बिक्री पर 100 रुपए कमीशन मिलेगा। इससे पहले यह राशि 90 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस तरह दुकानदारों के कमीशन में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ई-पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।

कमीशन बढ़ोतरी से राशन विक्रेता संघ नाखुश

हालांकि कमीशन में 10 रुपए की बढ़ोतरी से पीडीएस विक्रेता संघ संतुष्ट नहीं है। संघ के अध्यक्ष नरेश बाफना का कहना है कि मौजूदा खर्च और काम को देखते हुए यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के कमीशन में कम से कम 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। संघ ने सरकार से कमीशन को और बढ़ाने की मांग की है।

राशन दुकानों में पहले से होगा स्टॉक

सरकार के नए आदेश के बाद अब सितंबर शुरू होने से पहले ही उचित मूल्य की दुकानों में दो महीने के चावल का भंडारण किया जाएगा। इससे हितग्राहियों को सितंबर में ही दोनों महीनों का राशन मिल सकेगा और अक्टूबर में अलग से चावल वितरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।

PM Awas Yojana: 4-5 महीने से नहीं मिली PM आवास की अगली किस्त, रायपुर समेत कई शहरों में अधूरे पड़े मकान

ये भी पढ़ें
PM Awas Yojana

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:19 pm

Published on:

25 Aug 2026 11:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सितंबर में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ! दुकानदारों का कमीशन बढ़ा, जानें PDS के नए आदेश की पूरी Detail

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कांगेर घाटी में NH-30 के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, मंत्री केदार कश्यप ने दी बड़ी जानकारी

kanger velley, chhattisgarh news
रायपुर

रायपुर में उज्ज्वला योजना पर सवाल! च्वाइस सेंटर से मिले 14 गैस कार्ड, जांच रिपोर्ट अब तक गायब

Ujjwala Yojana Scam
रायपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: बारिश आते ही डूब जाते हैं रायपुर के ये 20 अंडरब्रिज! 3 फीट तक भरता है पानी, अब रेलवे ने उठाया बड़ा कदम

Chhattisgarh News
रायपुर

IGKV Paper Leak: पेपर बाहर सेट होता है, छपाई IGKV के कैंपस में, पत्रिका की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा

Paper leak at IGKV
रायपुर

Raipur News: असली नोट को काला करके रखते, फिर उसी को केमिकल में डालकर दिखाते थे ठग, अब रामायण की तलाश

raipur fraud news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.