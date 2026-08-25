सितंबर में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ! दुकानदारों का कमीशन बढ़ा, जानें PDS के नए आदेश की पूरी Detail

PDS Distribution: सितंबर में ही मिलेगा अक्टूबर का चावल(photo-patrika)
PDS Distribution: छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। सितंबर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह सुविधा APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के हितग्राहियों को मिलेगी। विभाग ने सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से दो महीने के चावल का भंडारण कराने के निर्देश दिए हैं। इससे हितग्राहियों को समय पर राशन मिल सकेगा और वितरण व्यवस्था भी सुचारु बनी रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार सितंबर माह में हितग्राहियों को दो महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से ही सितंबर और अक्टूबर माह के चावल का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। खाद्य विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत ने सभी जिला कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि माह शुरू होने से पहले ही राशन दुकानों तक दो महीने का चावल पहुंचा दिया जाए, ताकि वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो।
दो महीने का चावल एक साथ देने की सुविधा APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के राशन कार्डधारकों के लिए लागू होगी। यानी पात्र हितग्राही सितंबर में ही सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का निर्धारित चावल प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराना और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।
वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन दुकानदारों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल चावल की बिक्री पर 100 रुपए कमीशन मिलेगा। इससे पहले यह राशि 90 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस तरह दुकानदारों के कमीशन में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ई-पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
हालांकि कमीशन में 10 रुपए की बढ़ोतरी से पीडीएस विक्रेता संघ संतुष्ट नहीं है। संघ के अध्यक्ष नरेश बाफना का कहना है कि मौजूदा खर्च और काम को देखते हुए यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के कमीशन में कम से कम 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। संघ ने सरकार से कमीशन को और बढ़ाने की मांग की है।
सरकार के नए आदेश के बाद अब सितंबर शुरू होने से पहले ही उचित मूल्य की दुकानों में दो महीने के चावल का भंडारण किया जाएगा। इससे हितग्राहियों को सितंबर में ही दोनों महीनों का राशन मिल सकेगा और अक्टूबर में अलग से चावल वितरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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