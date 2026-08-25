सितंबर में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ! दुकानदारों का कमीशन बढ़ा, जानें PDS के नए आदेश की पूरी Detail

जारी आदेश के अनुसार सितंबर माह में हितग्राहियों को दो महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से ही सितंबर और अक्टूबर माह के चावल का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। खाद्य विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत ने सभी जिला कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि माह शुरू होने से पहले ही राशन दुकानों तक दो महीने का चावल पहुंचा दिया जाए, ताकि वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो।